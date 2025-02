Prefeito de Nova York agradece ao governo Trump por ordenar retirada de acusações de corrupção

O prefeito de Nova York, Eric Adams, agradeceu nesta terça-feira (11) ao Departamento de Justiça da administração do presidente Donald Trump por ter ordenado à promotoria de Nova York que retire as acusações de corrupção contra ele.

"Agradeço ao Departamento de Justiça pela sua honestidade", disse o prefeito em uma mensagem. "Nunca infringi a lei" nem "pedi a ninguém para infringir a lei em meu nome ou em nome da minha campanha", afirmou.

"Agora podemos deixar para trás esse episódio cruel e nos concentrar completamente no futuro da nossa cidade", indicou Adams, que pretende se candidatar à reeleição em novembro de 2025.

O Departamento de Justiça designado por Trump ordenou na segunda-feira à promotoria responsável pela investigação de Adams que abandone as acusações de corrupção contra ele, em um caso que se assemelha a uma interferência política em assuntos judiciais.

O prefeito democrata de 64 anos foi indiciado em setembro passado em cinco acusações criminais, entre elas suborno e fraude, por receber doações ilegais para sua campanha de 2021 e aceitar presentes luxuosos em troca de favores de empresários e funcionários turcos.

A promotoria anunciou em outubro que poderia ampliar as acusações.

O prefeito da ala conservadora do Partido Democrata havia descartado renunciar, apesar de várias pessoas de seu entorno terem se afastado dele nos últimos meses.

Desde a eleição de Trump, Adams manteve um tom conciliador com o presidente republicano, com o qual se reuniu no mês passado perto de sua residência em Mar-a-Lago e assistiu à sua posse.

Em dezembro, recebeu o responsável pelo programa de expulsões em massa de imigrantes sem documentação prometido por Trump, Tom Homan.

De acordo com informações do New York Times, Adams pediu ao seu círculo íntimo que não critique publicamente as políticas de imigração de Trump para não causar problemas a Nova York, uma cidade-santuário que tem mais de 500 mil migrantes sem documentação.

Embora os promotores ainda não tenham comentado publicamente o pedido das autoridades federais, o prefeito admitiu que "entendo que muitos nova-iorquinos continuem questionando meu caráter".

"Foram os piores 15 meses da minha vida", disse, referindo-se ao período em que começou a ser investigado.

