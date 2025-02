Powell: ritmo de dívida pública dos EUA é insustentável e é melhor lidar com ele no curto prazo

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que "a taxa de juro neutra subiu nos EUA, pois caiu muito durante a pandemia", mas não destacou qual seria o nível adequado para ela atualmente, em audiência no Senado dos EUA.

Questionado como avalia a trajetória da dívida pública no país, Powell afirmou que "é insustentável, como já afirmaram meus antecessores, e é melhor lidar com ela no curto prazo do que no longo prazo".

Contudo, destacou que tal assunto é pertinente à política fiscal, o que o Federal Reserve não comenta.

Bancos

O presidente do Federal Reserve afirmou ainda que "os bancos estão bem capitalizados". Por outro lado, ele ressaltou que é "importante que bancos regionais progridam", pois é fundamental para a competição do setor financeiro no país.

No evento, Powell foi questionado se ele assumiria o compromisso de que enquanto for presidente do Fed, os EUA não adotarão o dólar digital.

Ele respondeu "sim" e não fez nenhum comentário adicional sobre o tema.

Musk

O presidente do Federal Reserve afirmou também que Elon Musk não tentou ter acesso a dados do Fed.

Questionado se informaria ao Congresso se Musk tentar ter contato com tais informações, ele respondeu "sim."

Powell não fez mais comentários sobre a atuação do empresário para buscar dados em órgãos federais do governo dos EUA.