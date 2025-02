Powell diz que agência na mira de Musk é a única que tem tarefa de proteger consumidores

(Reuters) - Nenhum outro órgão dos Estados Unidos, além do Escritório de Proteção Financeira ao Consumidor (CFPB, na sigla em inglês) tem a tarefa de garantir que os bancos cumpram as regras que protegem os consumidores contra práticas enganosas, disse o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, nesta terça-feira.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, disse à equipe da agência para ficar em casa e interromper as atividades de fiscalização como parte da iniciativa de eficiência governamental de Elon Musk.

"Se o CFPB não estiver lá, examinando esses bancos gigantes para garantir que eles estejam seguindo as leis para não enganar os consumidores, quem está fazendo esse trabalho?", perguntou a senadora democrata Elizabeth Warren a Powell durante a audiência no comitê bancário do Senado.

"Posso dizer que nenhum outro órgão regulador federal", disse Powell.

(Por Dan Burns)