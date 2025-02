Powell diz acreditar que sistema de pagamentos do Tesouro dos EUA continua seguro

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que acredita que o sistema de pagamentos do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos é seguro, em meio a perguntas sobre o que o governo do presidente Donald Trump pode estar fazendo com o sistema.

Questionado em audiência no Senado se o sistema continua seguro, Powell disse: "Acredito que sim e vou lhe dizer que estamos fortemente comprometidos com a integridade, eficácia e resiliência e todas essas coisas desse sistema".

(Por Michael S. Derby)