Polônia diz que um avião russo violou brevemente seu espaço aéreo

O exército da Polônia anunciou que um avião russo vindo do enclave de Kaliningrado violou brevemente o espaço aéreo do país, membro da Otan, nesta terça-feira (11), ao sobrevoar suas águas territoriais.

"Um avião Su-24MR das forças armadas da Federação Russa violou o espaço aéreo sobre as águas territoriais da Polônia", informou o comando operacional do exército em um comunicado no X.

O comunicado acrescentou que a aeronave permaneceu no espaço aéreo polonês por 1 minuto e 12 segundos, percorrendo 6,5 km dentro do território do país.

"Os serviços poloneses de controle espacial estão em contato com a parte russa, que confirmou a violação do espaço aéreo polonês", acrescentou.

A Polônia informou que o exército russo atribuiu o incidente a uma "falha no sistema de navegação da aeronave Su-24MR".

mmp/js/pc/mb/am

© Agence France-Presse