PF prende 4 por supostos desvios em fundo da educação em Belford Roxo (RJ)

A Polícia Federal prendeu preventivamente hoje (11) quatro pessoas suspeitas de participarem de um esquema de desvios de recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) na rede municipal de ensino de Belford Roxo (RJ), na Baixada Fluminense.

O que aconteceu

PF aponta a compra de livros superfaturados desde 2017, em contratos que ultrapassam R$ 100 milhões. A Polícia Federal informou que a Secretaria de Educação municipal comprava, desde 2017, livros didáticos superfaturados das mesmas duas empresas, sem licitação. As redes públicas de ensino podem obter livros didáticos gratuitamente através do Programa Nacional do Livro Didático, do MEC (Ministério da Educação).

Segundo a PF, essas empresas fornecedoras pagavam propinas aos envolvidos. Os suspeitos podem responder por peculato, lavagem de dinheiro e contratação direta ilegal e corrupção passiva e ativa. Os nomes dos presos não foram divulgados pela polícia.

Foram presos, segundo apurou o UOL:

Denis de Souza Macedo, ex-secretário municipal de educação de Belford Roxo;

⁠Marcos Domingos Luiz, ex-secretário municipal de indústria e comércio de Belford Roxo;

Dulcileia Angélica Freitas Domingos, subprocuradora-geral de Belford Roxo;

Kezia Macedo dos Santos Aleixo, ex-secretária municipal de educação de Itatiaia (RJ).

Além das prisões, a PF ainda cumpre 42 mandados de busca e apreensão em nove cidades. Os endereços são no Rio, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Maricá, Armação dos Búzios e Mesquita no estado do Rio de Janeiro, além de Fortaleza, no Ceará, Recife e Paulista, em Pernambuco.