Suspeito de furtar apartamento é morto na Avenida Nove de Julho, em SP

Um suspeito de furtar um apartamento foi baleado e morreu após tentar atropelar policiais militares durante abordagem na tarde desta terça-feira (11) na Avenida Nove de Julho, no bairro Jardim Paulista, na zona oeste de São Paulo. A informação é da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

O que aconteceu

Furto a residência ocorreu no Itaim Bibi, bairro nobre da zona oeste da capital. A Polícia Militar recebeu a informação do carro usado na fuga dos criminosos e agentes do patrulhamento com moto pararam um veículo com características semelhantes perto do cruzamento das avenidas Nove de Julho e Estados Unidos.

Motorista estava com supostos comparsas no veículo e disse que era motorista de aplicativo. Os policiais pediram que ele comprovasse que estava em uma corrida, quando o condutor teria avançado e jogado o automóvel contra os agentes. A delegada Ivalda Aleixo, chefe do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa), contou ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes) que passava pelo local no momento e acompanhou a ocorrência

Os policiais militares conseguiram disparar contra o condutor, que morreu no local. Um suspeito de envolvimento no furto foi preso, enquanto um adolescente de 14 anos foi apreendido. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos policiais, nem a identificação dos envolvidos no caso.

O DHPP foi acionado para o local. Segundo a SSP-SP, a ocorrência está em andamento e mais informações serão divulgadas após o término do registro do boletim de ocorrência.