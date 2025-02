OCDE: Crescimento da renda real das famílias permanece moderado no 3º trimestre de 2024

A renda familiar real per capita na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aumentou 0,2% no terceiro trimestre de 2024, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) real per capita cresceu 0,3%, ambos inalterados em relação ao trimestre anterior.

A maioria dos países da OCDE registrou um aumento na renda familiar real per capita no terceiro trimestre de 2024. Dos 19 países para os quais há dados disponíveis, 12 registraram um aumento, seis tiveram uma redução e um não teve alteração. Entre as economias do G7, a renda familiar real per capita cresceu em todos os países, exceto no Reino Unido.