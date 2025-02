Novas tarifas de aço e alumínio nos EUA entram em vigor em 12 de março, segundo decretos

(Reuters) - As novas tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos entrarão em vigor em 12 de março, de acordo com os decretos assinados pelo presidente Donald Trump na segunda-feira.

Uma autoridade dos EUA havia dito anteriormente que as novas tarifas entrariam em vigor em 4 de março. Os textos completos dos decretos demoraram várias horas para serem divulgados depois que Trump os assinou.

(Reportagem de Dan Burns)