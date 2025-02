Nicotina pode "congelar" desenvolvimento de sistemas cerebrais na adolescência, mostra estudo

Fumar na adolescência pode favorecer o consumo de outras drogas, aumenta o risco de dependência e também afeta circuitos cerebrais que ainda estão em desenvolvimento. Essas são algumas das conclusões de um estudo recente realizado pela neurobiologista americana Lauren Reynolds, no laboratório Plasticidade do Cérebro do CNRS (Centro Nacional de Pesquisa Científica), situado no 5º distrito de Paris.

Taíssa Stivanin, da RFI em Paris

O centro é dirigido pelo pesquisador francês Philippe Faure, que supervisionou as experiências com camundongos expostos à nicotina. Os cientistas realizaram testes eletrofisiológicos, que mapeiam o sistema elétrico cerebral e a atividade dos neurônios, para comparar como a substância agiu nos cérebros dos animais adolescentes e adultos.

Como os animais crescem rápido, a transição pôde ser acompanhada em detalhes no laboratório. O objetivo era entender como o circuito dopaminérgico - conhecido como sistema de recompensa, reagia à substância.

Durante a experiência, os pesquisadores constataram que a exposição dos camundongos à nicotina na adolescência interrompia o desenvolvimento desse sistema cerebral, que processa informações relacionadas ao prazer, satisfação e motivação, por exemplo. "Foi a partir daí que percebemos que os circuitos da dopamina permaneciam no mesmo estado, como se tivessem sido 'congelados na adolescência, explicou a pesquisadora americana à RFI.

De acordo com o cientista francês Philippe Faure, a primeira etapa da pesquisa consistiu em caracterizar o funcionamento cerebral dos camundongos. "Há uma transformação na adolescência, que envolve várias mudanças, e o estabelecimento de alguns circuitos cerebrais envolvidos na transição para a idade adulta", diz." Se um adolescente for exposto à nicotina, a evolução cerebral será interrompida", reitera.

No final do estudo, a equipe também percebeu que era possível reverter a situação. "São experiências restritas aos camundongos, mas que permitem validar a hipótese que é possível restaurar o funcionamento de alguns circuitos importantes para assegurar a transição para a fase adulta."

Esse é um aspecto importante, ressalta, porque "esses circuitos estão envolvidos nas decisões e na maneira como o indivíduo vai gerenciar sua relação com as drogas", por exemplo. A pesquisa demonstrou que um adolescente que fumou terá uma propensão maior à dependência química, caso experimente substâncias psicoativas. Ele será também mais sensível à nicotina se retomar o tabagismo na idade adulta.

"No sistema nervoso, temos circuitos especializados na avaliação e construção dos nossos comportamentos, que se moldam à noção de recompensa", diz o pesquisador francês. "A recompensa é tudo aquilo que está relacionado à ideia do que é positivo, e que gera comportamentos que visam obter o que consideramos como positivo." Esse mecanismo cerebral, explica, está envolvido na motivação, no aprendizado e outros processos cognitivos.

Experiências na adolescência são essenciais para o cérebro

O sistema de recompensa é complexo e dividido em pelo menos duas grandes partes, que gerenciam a ansiedade e a repetição de certos comportamentos, nocivos ou não. O uso da nicotina atrapalha o equilíbrio entre esses dois sistemas, que são diferentes em adultos e adolescentes, mostrou o estudo, A maneira como eles evoluem durante essa fase também determinará o comportamento individual.

"O circuito dopaminérgico é formado por pequenos núcleos localizados na parte profunda do cérebro e do tronco cerebral, que chamamos de neuromoduladores. Eles se caracterizam pelo envio de projeções e sinais para praticamente todo o cérebro", explica o cientista francês.

Esse mecanismo, se afetado pela nicotina, também vai impactar outras regiões cerebrais, como a amígdala, no lobo temporal, e o núcleo accumbens, o "centro do prazer", no córtex pré-frontal, duas estruturas envolvidas na tomada de decisões e na gestão do medo, por exemplo.

Os circuitos que gerenciam a dopamina, diz Philippe Faure, "são praticamente os últimos a se desenvolverem completamente no cérebro". Caso esse processo for interrompido, pode ter influência direta no comportamento.

Lauren Reynolds lembra que, independentemente dos resultados da pesquisa, a adolescência e as experiências decorrentes desse período intenso na vida de um ser humano são essenciais para o cérebro. "Esses comportamentos levam o adolescente a interagir com seu meio ambiente e enfrentar as consequências de suas escolhas. É um período instrutivo para o cérebro de qualquer espécie", conclui. "Não é porque o cérebro dos jovens não é maduro o suficiente que isso os torna incapazes de tomar uma decisão. Não concordo com essa ideia", completa Philippe Faure.