Nasa troca cápsula da SpaceX para antecipar retorno de astronautas da Starliner

WASHINGTON (Reuters) - A Nasa trocou nesta terça-feira a cápsula que planeja utilizar em um futuro voo à Estação Espacial Internacional, numa mudança que permitirá um retorno um pouco mais cedo dos dois astronautas da Starliner que estão na estação há muito mais tempo que o esperado.

A agência especial dos Estados Unidos disse que as equipes de gerenciamento da missão optaram por usar uma cápsula Crew Dragon da Space X, que já havia voado para sua missão Crew-10 à estação especial, em vez de uma nova cápsula da SpaceX, cuja produção, segundo a agência, atrasou.

A decisão move o lançamento da Crew-12 da meta anterior de 25 de março para 12 de março.

O retorno dos dois astronautas, Butch Wilmore e Suni Williams, que voaram à Estação Especial Internacional na cápsula Starliner com defeito da Boeing, no verão do ano passado (no hemisfério norte), depende da chegada da tripulação de quatro pessoas da Crew-10 para manter o contingente norte-americano da estação em níveis normais.

(Reportagem de Joey Roulette em Washington)