Mulher tenta vender colchões doados por SP às vítimas do Jardim Pantanal

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher é investigada por vender colchões doados pela Prefeitura de São Paulo às vítimas da enchente no Jardim Pantanal.

O que aconteceu

Mãe e filha se cadastraram para receber ajuda do município após as chuvas que deixaram o Jardim Pantanal debaixo d'água. Elas receberam colchões e outros insumos, mas colocaram parte das doações à venda no Facebook.

Mulheres vendiam colchões de solteiro por R$ 80 cada. O caso foi denunciado à PM pela Prefeitura de São Paulo no domingo (9). Agentes identificaram as suspeitas e foram até o bairro União de Vila Nova para apreender os itens por venda ilegal.

Dois dos seis colchões haviam sido vendidos. Uma suspeita foi levada à delegacia e confessou a venda, mas disse à polícia que não sabia que a comercialização dos itens doados era proibida.

Mulher não foi presa. O caso está sendo investigado pelo 63° Distrito Policial (Vila Jacuí). Como o nome dela não foi divulgado, o UOL não conseguiu localizá-la. O espaço fica aberto para posicionamento.

Subprefeito de São Miguel Paulista, Divaldo Rosa, lamentou as fraudes. "A apreensão confirma a suspeita da prefeitura de que algumas pessoas pegaram as doações e usaram para outros fins. Tivemos vários cadastros em duplicidade e cadastros de pessoas que não moravam nas áreas atingidas pelas enchentes".