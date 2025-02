'Mister MS' é preso acusado de envolvimento no assassinato de empresário

O modelo goiano e Mister MS Alexandre Lanzoni, de 34 anos, foi preso por supeita de envolvimento no assassinato de um motorista de van na BR-060, em Jardim, a 264 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O que aconteceu

Crime ocorreu no domingo (9). O empresário paranaense Valdinei Marcos da Silva, de 39 anos, foi morto a tiros na van que dirigia. Uma mulher estava no veículo e foi resgatada sem ferimentos.

Motorista tentou revidar os tiros. A vítima resgatada contou aos policiais que o homem foi atingido por quatro tiros na cabeça antes de conseguir reagir. De acordo com os policiais, não há evidências que Valdinei tenha envolvimento com atividades criminosas.

Para a Polícia, a suspeita é que Alexandre dirigia o carro usado no crime. Alexandre foi preso em flagrante com o ex-policial João Adão Correa, de 54 anos, na MS-386, próximo a Amambai, na fronteira com o Paraguai. O UOL não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos.

Veículo foi apontado como testemunha como o usado no ataque. Nele, os policiais encontraram a suposta arma do crime, R$ 9 mil em dinheiro vivo e um capuz.

Ex-policial usava tornozeleira eletrônica no momento do crime. João foi exonerado da Polícia Civil em 2018 por "práticas administrativas irregulares" e tem passagem por tráfico de drogas no Paraná.

Ambos se acusaram mutuamente na delegacia. O modelo disse ter sido coagido pelo ex-policial para que alugasse o carro e arma. O outro suspeito, por sua vez, afirmou que o motorista teria disparado contra a vítima.

Justiça manteve a prisão dos suspeitos. Alexandre e João passaram por audiência de custódia nesta segunda-feira (10) e tiveram a prisão preventiva mantida pelo Judiciário

Alexandre representaria o Mato Grosso do Sul em concurso de beleza. O modelo participaria do Mister Brasil CNB, que acontece no começo de abril, em Santa Catarina.