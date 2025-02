Ministério da Defesa da Ucrânia lança campanha para estimular jovens a lutar na guerra

(Reuters) - O Ministério da Defesa da Ucrânia lançou uma campanha de recrutamento para jovens nesta terça-feira, incentivando os jovens de 18 a 24 anos a servirem nas Forças Armadas do país por um ano pelo equivalente a cerca de US$ 24.000 e bônus generosos.

Diante do número muito inferior ao de seus adversários russos nas linhas de frente da guerra de quase três anos, o presidente Volodymyr Zelenskiy havia dito à Reuters na semana passada que a campanha de recrutamento estava prestes a ser lançada.

Sob pressão para trazer mais soldados para as Forças Armadas, o Parlamento da Ucrânia aprovou no ano passado uma nova lei sobre mobilização, reduzindo a idade de alistamento de 27 para 25 anos e prevendo penalidades para quem evitar a convocação.

"Mude a sua vida em um ano", diz um vídeo nas mídias sociais aos jovens em potencial, tendo como pano de fundo soldados assumindo posições e disparando armas.

"Se você tem entre 18 e 24 anos, é um cidadão ucraniano e está pronto para a mudança."

Além da remuneração prometida de 1 milhão de hryvnias (US$ 24.000), foram oferecidos bônus robustos, além de hipotecas e aluguéis subsidiados. O contrato também oferece uma isenção de mobilização de 12 meses após sua conclusão.

"Tempo é um bônus", diz o contrato. "Hesitação é uma desvantagem."

A postagem na mídia social promete "treinamento militar profissional de acordo com os padrões da Otan e benefícios sociais que você não encontrará em empregos civis".

Em uma entrevista no mês passado com o podcaster americano Lex Fridman, Zelenskiy disse que a Ucrânia tinha 980.000 pessoas armadas. No ano passado, o presidente russo Vladimir Putin ordenou que o tamanho do exército russo fosse incrementado em 180.000 para 1,5 milhão de militares ativos.

As mudanças nos projetos de lei da Ucrânia mostraram-se impopulares, com o entusiasmo pelo esforço de guerra ainda mais corroído pelos longos períodos na frente de batalha dos soldados, que não tiveram licença desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

Zelenskiy e outras autoridades resistiam a apelos dos Estados Unidos, maior apoiador ocidental da Ucrânia, para reduzir ainda mais a idade de convocação.

Blogueiros militares pareceram aprovar a campanha.

"Homens e mulheres jovens aprendem rapidamente, adaptam-se à disciplina, absorvem a ideologia da unidade e encontram motivação quando veem os resultados de outros soldados", disse Stanislav Buniatov, um soldado voluntário, em um blog. "A iniciativa é atraente."

(Reportagem de Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar)