Minério de ferro recua com ameaças de tarifas compensando possíveis interrupções no fornecimento

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro fecharam em queda nesta terça-feira, apagando ganhos registrados mais cedo, já que a inquietação gerada pelas novas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, superou as preocupações com interrupções de fornecimento por causa do clima na Austrália.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China terminou as negociações do dia com queda de 1,1%, a 812 iuanes (US$111,12) a tonelada, o menor valor desde 6 de fevereiro.

No início da sessão, o contrato atingiu o valor mais alto desde 10 de dezembro de 2024, a 830,5 iuanes por tonelada.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura caiu 1,32%, para US$105,75 a tonelada, depois de atingir mais cedo o maior patamar desde 16 de outubro de 2024, a US$107,65 a tonelada.

Trump elevou substancialmente as tarifas sobre as importações de aço e alumínio na segunda-feira para 25% fixos "sem exceções ou isenções" em um movimento para ajudar as indústrias em dificuldades, mas que aumenta o risco de uma guerra comercial de várias frentes.

As tarifas se aplicarão a milhões de toneladas de aço e alumínio importados do Canadá, Brasil, México, Coreia do Sul e outros países que estavam entrando nos EUA com isenção de impostos sob as exceções.

"As tarifas podem enfraquecer a demanda por minério de ferro, se os mercados de exportação de aço da China forem afetados", disseram os analistas do ANZ em nota.

Os preços registraram ganhos anteriormente devido a possíveis interrupções no fornecimento.

A operadora do centro de exportação de minério de ferro da Austrália, Port Hedland, usado por grandes produtores como BHP, Fortescue e Hancock Prospecting, começou a liberar navios do porto após um aviso meteorológico.

Isso ocorreu depois que a principal fornecedora de minério de ferro, a Rio Tinto, liberou navios de dois portos da Austrália Ocidental na semana passada, o que contribuiu para uma queda acentuada nos embarques durante o período, disseram traders.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)