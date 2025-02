Milícia mata mais de 35 civis no leste do Congo, diz chefe de vilarejo

BUNIA (Reuters) - Militantes armados mataram mais de 35 civis durante um ataque a um grupo de vilarejos na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo, na noite de segunda-feira, disse um chefe de vilarejo nesta terça-feira.

O chefe do grupo de vilarejos de Djaiba no território de Djugu, Jean Vianney, afirmou que os militantes da Codeco realizaram o ataque, que começou por volta das 20h, executando sumariamente os moradores e incendiando as casas.

"Contamos mais de 35 mortos nesta manhã e as buscas continuam. Há pessoas feridas, muitas queimadas até a morte em suas casas", disse ele.

O líder da sociedade civil local, Jules Tsuba, disse que 49 corpos haviam sido contados na manhã de terça-feira e que as buscas continuavam.

A Codeco é uma das várias milícias que lutam por terras e recursos no leste do Congo. No passado, ela foi acusada pelas Nações Unidas de ataques contra outras comunidades, incluindo pastores Hema, que poderiam constituir crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A maioria dos residentes no território de Djugu é Hema.

"As vítimas são da comunidade Hema", declarou Vianney, acrescentando que os soldados congoleses e as forças de paz da ONU, estacionados a cerca de 3 quilômetros, não intervieram.

O Exército do Congo e a missão de manutenção da paz da ONU no Congo, Monusco, não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

(Por Erikas Mwisi; Reportagem adicional de Sonia Rolley)