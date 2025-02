Menino de 4 anos é agredido por diretor de escola no Rio: 'Chorava em casa'

Um menino de quatro anos foi agredido pelo diretor de uma escola infantil em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A polícia investiga o caso.

O que aconteceu

Vídeo mostra criança com o rosto virado para a parede e as mãos nas costas. Uma professora parece ampará-lo e passa a mão na cabeça dele. As imagens foram feitas em 2024 no Jardim Escola Arco Íris do Gramacho, mas a mãe só soube do caso neste ano.

Segundos depois, um homem aparece nas imagens puxando o braço do menino e o empurrando contra a parede. Ele sacode a criança no ar várias vezes, de forma agressiva.

Homem que aparece nas imagens é o diretor e dono da escola, Ananias Nogueira, contou a mãe da criança à TV Globo. Ela ficou sabendo da agressão após receber o vídeo de um perfil fake no Instagram. "A pessoa disse que se fosse com o filho dela ela ia ficar muito revoltada e que queria me mostrar o vídeo", explicou. Ela falou à TV Globo sob condição de anonimato.

Mãe diz que filho chegava da escola com marcas e chorando. "Ele não queria ir para o colégio. A gente perguntava e ele dizia que não era nada. Na escola, falavam que era devido à pirraça dele, que ele se machucava".

Me deu uma crise de ansiedade, eu não conseguia chorar, eu só comecei a gritar muito no trabalho porque a gente não imagina que o nosso filho vai estar no colégio e vai estar passando por isso.

Mãe do menino agredido

Criança é diagnosticada com hiperatividade e trocou de escola em abril de 2024. Os pais receberam da escola um relatório pedindo que ele só voltasse às aulas se fosse medicado e estivesse "mais calmo". O documento também orientava que a matrícula fosse trancada.

Após receberem o vídeo, os pais do menino registraram um boletim de ocorrência. O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias) e a investigação está sob sigilo.

O dono da escola e diretor Ananias foi afastado do cargo. Em nota, assinada pelo advogado Ivan Perazoli Junior, a escola diz que não tolera nenhum ato de violência e diz que o agressor é apenas um colaborador.

"A escola reitera que qualquer tipo de violência é inaceitável, por se contrapor a valores fundamentais ensinados na própria escola. Por isso, [a escola] não se furtará a adotar as ações cabíveis em relação a esse ou quaisquer outros episódios que representem risco à integridade física ou psicológica de membros de sua comunidade", diz o texto.

Leia a nota da escola na íntegra:

"O Colégio Jardim Escola Arco Íris do Gramacho, por meio de sua Direção, vem a público manifestar repúdio às imagens que vêm sendo propagadas, a respeito da instituição.

Somos uma escola rígida, atenta, de ambiente familiar e religioso, de forma que alegações em sentido contrário, nos ferem de forma severa.

Há 27 anos, educamos crianças e jovens de nossa cidade e região. Assim sendo, reafirmamos nosso compromisso de que essa missão seja bem feita, bem como reiteramos nosso comprometimento em zelar pelo bem-estar e pela segurança de todos os nossos alunos, professores e tomar conhecimento sobre um suposto caso de agressão, por parte de um colaborador, a um aluno, adotou medidas necessárias, que resultaram no afastamento do referido colaborador.

A ocorrência está sendo investigada com o apoio do Conselho Tutelar. Desta forma, faz questão de ressaltar que não tolera todo e qualquer ato de violência, sendo essa questão de valor, assim como o acolhimento à vítima.

Informamos ainda que já foi instaurado processo para apuração e sanções disciplinares. A escola é contra quaisquer manifestações de violência física que envolva a comunidade discente, por parte de seus membros e/ou direcionadas a qualquer um deles. A escola reitera que qualquer tipo de violência é inaceitável, por se contrapor a valores fundamentais ensinados na própria escola. Nossa escola é lugar de convívio saudável, diálogo, tolerância e coexistência pacífica entre pessoas das mais diversas orientações políticas, religiosas, de gênero, classe, raça e etnia, por isso não se furtará a adotar as ações cabíveis em relação a esse ou quaisquer outros episódios que representem risco à integridade física ou psicológica de membros de sua comunidade."