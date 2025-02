Membro do Fed diz esperar crescimento de cerca de 2% no PIB real dos EUA em 2025 e em 2026

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, projetou nesta terça-feira, 11, que o Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos deve crescer cerca de 2% tanto em 2025 quanto em 2026.

Em discurso, o dirigente previu também a taxa de desemprego estável entre 4% e 4,25%, e a inflação na faixa entre 2% e 2,5% este ano, antes de voltar à meta de 2% nos próximos anos.

Williams reforçou o compromisso do Fed em atuar para assegurar a estabilidade de preços e o pleno emprego, os dois lados do mandato. "As decisões do Comitê sobre futuras ações de política monetária continuarão a ser baseadas na totalidade dos dados, na evolução das perspectivas econômicas e nos riscos para atingir nossas metas", disse ele, que vê o mercado de trabalho ainda sólido.