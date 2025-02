Kotscho: em ato falho, Lula anuncia sua candidatura para 2026

Do UOL, em São Paulo

Após negar por inúmeras vezes, o presidente Lula (PT) cometeu ato falho e anunciou a sua própria candidatura à reeleição em 2026, avaliou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (11).

O Lula admitiu, por duas ou três vezes, que não será candidato em 2026 e falou que o PT, o partido, precisaria se preparar para a sucessão, porque 2026 já começou. E a partir daí se começou a falar muito da sucessão do Lula, que ele próprio levantou na reunião ministerial no começo do ano.

Agora ele está dizendo o contrário, 'Lulinha fica', quer dizer que ele vai ser candidato de novo. Ele está meio indeciso quanto a isso, me parece. Foi um ato falho e tal, mas o que ele disse hoje é que ele é candidato em 2026. Lançou a candidatura dele aí. Essa é a interpretação que faço nessa frase dele.

Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Kotscho se refere à fala de Lula durante encontro com prefeitos, em Brasília, na manhã de hoje (11). Na ocasião, o petista afirmou, em discurso, "quando terminar o meu mandato, vocês vão dizer: 'Lulinha, fica', porque nós precisamos de um presidente que goste de nós".

O petista de 79 anos tem enfrentado problemas de saúde e dificuldades na articulação de sua base, com poucas entrevistas coletivas, o que tem gerado questionamentos quanto a sua capacidade de administrar o país. Lula ainda não confirmou oficialmente se será candidato ou não nas eleições presidenciais de 2026.

Em novembro, o mandatário chegou a admitir, em entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional, que será candidato à reeleição em 2026, isso, se não houver outro nome para enfrentar a extrema direita.

Raquel Landim: Lula mostra intenção de se candidatar'

No UOL News, a colunista Raquel Landim chamou a atenção para a disposição de Lula e o clima de campanha antecipada.

Fiquei muito impressionada com o 'modus reeleição' do presidente Lula naquele palanque. Parecia que ele recuperar, na energia, na caminhada, recuperar a popularidade que ele vem perdendo nas pesquisas, para mostrar a vitalidade. Ele coloca essa frase [dita aos prefeitos] claramente a sua intenção para se candidatar e mostrar, diante dos boatos sobre a saúde, o seu vigor. Raquel Landim, colunista do UOL

Especialista: 'Governo Lula não precisa responder à taxação do aço'

Ainda durante o UOL News, Arno Gleisner, diretor da Cisbra (Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil), afirmou que o governo Lula (PT) não precisa responder à taxação de aço imposta pelo presidente americano, Donald Trump.

A taxação não foi imposta apenas ao Brasil. Ela foi imposta a todos os fornecedores de aço importados pelos Estados Unidos. Tanto ao Brasil pode haver um favorecimento ao produto americano, mas ele não pode também reagir tão rapidamente e aumentar a sua produção de maneira que a importação global dos Estados Unidos diminuiria. Isso não pode acontecer no curto prazo, nem no médio prazo. Então, não há uma repercussão grave de maneira nenhuma.

Arno Gleisner, diretor da Cisbra

Ontem, Trump anunciou tarifas contra o aço, afetando potencialmente US$ 6 bilhões em exportações brasileiras. Os problemas podem ser ampliados ainda nesta semana, diante da promessa do americano de que irá aplicar uma política de reciprocidade tarifária. As tarifas contra o aço devem chegar a até 25%.

Segundo fontes ouvidas pelo jornal Folha de S.Paulo, o governo Lula estuda taxar plataformas digitais norte-americanas como medida de retaliação. Caso isso aconteça, serviços digitais de Amazon, Facebook, Instagram, Google e Spotify —uma empresa sueca— seriam afetados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que era preciso aguardar o anúncio oficial dos EUA.

Pai de vítima de tráfico humano: 'Meu filho está com corpo machucado'

No UOL News, Antonio Carlos Ferreira, pai de um dos jovens brasileiros, vítimas de tráfico humano em Mianmar, após receberem propostas de emprego pelo Telegram, disse que o filho dele foi espancado e eletrocutado enquanto era mantido no cativeiro. Os dois brasileiros conseguiram fugir e, depois, foram resgatados no país asiático.

O meu filho falou que está com o corpo todo machucado, marcado, de choque, de pancada, que aqueles malditos fizeram com eles. O mundo tem que olhar para Mianmar.

Antonio Carlos Ferreira, pai de Phelipe de Moura Ferreira, refém em Mianmar

Phelipe de Moura Ferreira, 26, e Luckas Viana dos Santos, 31, se tornaram vítimas de tráfico humano em Mianmar entre outubro e novembro, após aceitarem supostas propostas promissoras de emprego na Tailândia, por meio do aplicativo de mensagens Telegram. Os dois ficaram presos em uma fábrica em Myawaddy, onde eram forçados a trabalhar 15 horas por dia. Sob ameaças e tortura, eles eram obrigados a aplicar golpes digitais em pessoas de outros países.

No sábado (8), ambos conseguiram escapar ainda pela madrugada e, dois dias depois, foram encontrados e detidos por agentes do DKBA (Exército Democrático Karen Budista), grupo armado de rebeldes dissidentes das Forças Armadas de Mianmar, que vive sob regime ditatorial militar há quatro anos e é dominado por milícias armadas pró e contra o governo. Na sequência, Phelipe e Luckas foram levados para uma prisão, onde aguardam transferência para a Tailândia com o auxílio de uma organização civil internacional de combate ao tráfico humano.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: