Lula não doou terreno para Hamas construir base terrorista em Brasília

O presidente Lula não doou um terreno em Brasília nem dinheiro para o Hamas construir uma base terrorista, ao contrário do que afirmam posts que circulam nas redes sociais.

O vídeo que voltou a circular é antigo. No local citado na publicação enganosa funciona a embaixada da Palestina, que é comandada pela Autoridade Nacional Palestina (ANP), grupo político controlado pelo Fatah, rival do Hamas.

O que diz o post

"HAMAS SE INSTALA EM BRASÍLIA COM FAXADA DE EMBAIXADA DA PALESTINA FINANCIADO PELO GOVERNO BRASILEIRO. Que deu terreno e verba para a construção do aparelho pro Hamas atuar no Brasil", diz o texto da publicação.

Abaixo, um vídeo mostra um homem em frente à embaixada, que ainda estava em construção na época da gravação. "O terreno foi doado por Lula, tá? Quem está à frente da Palestina é um grupo terrorista chamado Hamas, e o Hamas está construindo aqui, ao lado da Procuradoria da Justiça Militar, uma base terrorista que eles chamam de embaixada", afirma. Ele ainda diz, sem provas, que o local "dá imunidade" ao Hamas para "trazer armas para aparelhar o Islã dentro do país" e pede "para embargar essa obra".

Por que é falso

Local abriga embaixada da Palestina. A Embaixada da Palestina no Brasil está localizada no Setor de Embaixadas Norte (SEN), Lote 46, em Brasília (aqui, aqui e abaixo). O prédio foi inaugurado em fevereiro de 2016 (aqui, aqui e aqui).

Governo federal nega que área seja base terrorista do Hamas. "Situada no Setor de Embaixadas Norte, em Brasília, a Embaixada da Palestina tem sido alvo de peças de desinformação que a apontam como uma base do Hamas no Brasil. Essa informação não procede. Como qualquer representação diplomática, trata-se de um espaço ocupado por pessoal ligado ao governo do país em questão. Neste caso, a Autoridade Nacional Palestina (ANP), órgão de autogoverno dos palestinos estabelecido pelo Acordo Gaza-Jericó", informou o governo federal em nota oficial (aqui).

Grupo rival do Hamas controla ANP. Criada em 1993 após os Acordos de Oslo (aqui), a Autoridade Nacional Palestina atualmente é a responsável pela administração da Cisjordânia, enquanto o Hamas controla a Faixa de Gaza (aqui). Atual presidente da ANP, Mahmoud Abbas é um membro do Fatah, partido considerado laico e rival político do Hamas. O grupo defende o diálogo com Israel e uma convivência pacífica entre os dois Estados (aqui).

Lula doou terreno para construção de embaixada palestina. Em 2010, em seu segundo mandato como presidente da República, Lula autorizou a doação de um terreno para a construção da embaixada da Palestina em Brasília (aqui). Em nota, o Ministério das Relações Exteriores ressaltou que "neste caso, como nos de outras missões diplomáticas sediadas na capital brasileira, os custos de construção e instalação da Embaixada correm integralmente por conta do país estrangeiro" (aqui).

Governo brasileiro doou R$ 25 milhões para a ANP. A operação foi aprovada pelo Congresso em 2009 (aqui) e feita no ano seguinte. O valor fez parte de uma iniciativa da ONU (Organização das Nações Unidas) para a reconstrução da Faixa de Gaza. As publicações enganosas afirmam que a quantia foi dada ao Hamas, o que foi desmentido pelo Palácio do Planalto: "O Hamas não integrou a iniciativa e nem recebeu recursos do fundo formado" (aqui).

Lei federal autoriza cessão de áreas para construção de embaixadas. "De acordo com a Lei nº 6.294/1975 (aqui), a doação de lotes a estado estrangeiro é condicionada à cessão de imóvel no país em questão para instalação de missão diplomática brasileira. É preciso notar que essa doação, feita nesses trâmites, são de praxe para todo e qualquer país ou povo", explicou o governo federal (aqui). O projeto de lei para doação do terreno à ANP foi protocolado em 2008 (aqui); após aprovação do Congresso, a área foi cedida para a construção da embaixada palestina conforme estabelecido pela Lei nº 12.231/2010 (aqui).

Palestina cedeu área para embaixada brasileira em seu território. Como parte da praxe internacional, em reciprocidade, o governo brasileiro recebeu doação, em 2015, de terreno para uso do Brasil em Ramalá (aqui).

Conteúdo desinformativo voltou a circular. Publicações enganosas que tentavam associar a embaixada palestina ao grupo terrorista Hamas já haviam circulado em 2021 e 2023 e foram desmentidas na época por agências de checagem (aqui, aqui, aqui e aqui).

Crise por reféns aumenta tensão entre Israel e Hamas. Os posts enganosos voltam a circular no momento em que crescem as animosidades entre o governo israelense e o grupo terrorista. O Hamas ameaça não libertar um novo grupo de reféns israelenses no sábado (15), como havia anunciado. Israel interpretou o fato como "uma violação total" ao acordo de trégua e mandou seu exército "se preparar" (aqui). O presidente dos EUA Donald Trump deu um ultimato ao Hamas: caso o grupo descumpra a promessa, o cessar-fogo estará suspenso (aqui).

