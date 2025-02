Lula avalia conjunto de medidas a serem apresentadas ao Congresso, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia um conjunto de medidas para apresentação ao Congresso Nacional, disse nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ponderando que as propostas estão em tramitação interna na Casa Civil ou na área econômica.

Em entrevista a jornalistas após reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), Haddad afirmou que “outras propostas virão”, sem dar detalhes do teor das medidas, pontuando ainda que o governo também pode aproveitar projetos de parlamentares que estão em tramitação.

(Por Bernardo Caram)