Lula afirma que, ao fim do 3º mandato, prefeitos vão pedir que ele fique no cargo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 11, que, ao final de seu terceiro mandato, prefeitos e prefeitas do Brasil pedirão que ele "fique" no cargo. A afirmação foi realizada durante a abertura do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília. "Quando terminar o meu mandato, vocês vão dizer: ‘Lulinha, fica’, porque nós precisamos de um presidente que goste de nós", afirmou o presidente ao final do discurso.

A declaração foi aplaudida pelo público e por políticos e ministros que acompanhavam Lula, como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais e o novo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), entre outros.

No ano passado, em mais de uma ocasião, o presidente afirmou esperar "não ter que concorrer" novamente. Nesta terça, fez uma declaração mais enfática sobre sua participação na disputa ao Planalto de 2026.