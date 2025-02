Líder do Pentágono prevê gastos maiores com Defesa, apesar de revisão de Musk

Por Phil Stewart e Idrees Ali

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse nesta terça-feira que quer aumentar os gastos gerais com Defesa dos Estados Unidos e minimizou preocupações com uma auditoria a ser executada por Elon Musk com o objetivo de encontrar bilhões de dólares de desperdícios no Pentágono.

Hegseth disse na Alemanha, durante sua primeira viagem ao exterior, que já entrou em contato com Musk e expressou confiança na operação para encontrar bilhões em cortes de custos e tornar o Pentágono mais eficiente.

"Há muitos locais (no Pentágono) onde queremos o olhar aguçado do Doge, mas o faremos em coordenação", afirmou Hegseth, referindo-se à sigla em inglês do Departamento de Eficiência Governamental de Musk.

"Não faremos coisas em detrimento das capacidades operacionais e táticas norte-americanas."

Ainda assim, Hegseth afirmou que já está "intimamente" envolvido com comitês fundamentais do Congresso para reforçar o Exército dos Estados Unidos.

As empresas de Musk, como a SpaceX, também possuem grandes contratos com o Pentágono, o que levantou preocupações com um significativo conflito de interesses.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dito que o Pentágono seria um dos primeiros alvos do Doge, que revisará gastos com Defesa dos EUA assim que terminar os cortes no Departamento de Educação. Trump espera que Musk encontre centenas de bilhões de dólares em fraudes e abusos no Pentágono.

O Departamento de Defesa é alvo de críticas de líderes de todo o espectro político, que apontam desperdícios e ineficiências.

Mas democratas e sindicatos de funcionários públicos dizem que Musk não tem a expertise para reestruturar o Pentágono e que seus esforços aumentam o risco de exposição de programas secretos.

Hegseth minimizou preocupações com cortes amplos nas agências do Pentágono, como os efetuados na Agência para Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês), dizendo: "O Departamento de Defesa não é o USAID".

"O USAID tem muitos problemas… perseguindo agendas globalistas que não se conectam com o America First. Isso não é o Departamento de Defesa."

Hegseth sugeriu que Musk pode tentar visar programas do Pentágono relacionados às mudanças climáticas, sem entrar em detalhes.

"Espero receber Elon no Pentágono muito em breve", disse Hegseth. "O negócio do Departamento de Defesa não são as mudanças climáticas, resolver o termostato global. Nosso objetivo é dissuadir e vencer guerras."

O orçamento do Pentágono aproxima-se de U$1 trilhão por ano. Em dezembro, o então presidente Joe Biden sancionou uma lei autorizando U$895 bilhões em gastos de Defesa para o ano fiscal que terminará em 30 de setembro.

(Reportagem de Phil Stewart e Idrees Ali)