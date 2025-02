Kibbutz israelense anuncia morte de morador sequestrado pelo Hamas

Um idoso israelense tomado como refém por combatentes do Hamas em 7 de outubro de 2023 foi declarado morto, anunciou nesta terça-feira (11) o kibutz em que ele morava.

"Com grande pesar, os membros do kibbutz receberam esta manhã a notícia do assassinato do nosso querido amigo Shlomo Mansour, de 86 anos, que foi sequestrado em sua casa no kibbutz Kissufim durante o ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro", afirma um comunicado divulgado pela comunidade sobre o homem nascido no Iraque.

O Exército israelense explicou em uma nota que a "decisão de confirmar sua morte foi baseada em inteligência coletada nos últimos meses".

Mansour, um dos fundadores do kibbutz Kissufim, foi sequestrado em um galinheiro durante o ataque do Hamas no sul de Israel.

Sua esposa Mazal Mansour, com quem Shlomo foi casado por 60 anos e mãe de seus cinco filhos, conseguiu escapar do ataque.

"É um dos dias mais difíceis na história do nosso kibbutz", expressou a comunidade.

"Shlomo era muito mais que um membro da comunidade para nós, era um pai, um avô, um verdadeiro amigo e o coração vivo de Kissufim", afirma o comunicado.

O kibbutz pediu ao governo israelense e ao mundo que "continuem atuando com determinação para recuperar todos os reféns, vivos ou mortos, e não permitir que se repitam histórias dolorosas como a de Shlomo".

Uma frágil trégua alcançada em janeiro entre Hamas e Israel permitiu cinco trocas de reféns israelenses por presos palestinos, mas o Hamas ameaçou na segunda-feira adiar a próxima liberação de reféns, prevista para sábado (15).

O ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra na Faixa de Gaza, que se estendeu por 15 meses até a trégua de janeiro.

