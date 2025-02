Jato sai da pista, bate em avião parado e causa uma morte nos EUA

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após um jato executivo sair da pista e bater em outra aeronave estacionada no Aeroporto de Scottsdale, no Arizona, nesta segunda-feira (10).

O que aconteceu?

O jato derrapou durante o pouso e colidiu com um Gulfstream 200 parado. Segundo autoridades, o trem de pouso esquerdo pode ter falhado, o que teria provocado a perda de controle.

Uma pessoa morreu e, entre os feridos, dois estão em estado crítico. As vítimas foram levadas para hospitais da região. Equipes de resgate trabalharam para retirar uma pessoa presa na fuselagem. Uma quarta vítima recusou atendimento médico.

O acidente envolveu um Learjet 35A, que pertence ao cantor Vince Neil, vocalista da banda Mötley Crüe. Neil não estava a bordo. A empresa Jet Pros, operadora do Gulfstream atingido, informou que não havia passageiros na aeronave no momento da colisão e que está cooperando com as investigações.

A FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA) e o NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes) investigam o caso. A pista foi interditada por tempo indeterminado.

O acidente ocorre em meio a uma sequência de incidentes aéreos nos EUA. Nos últimos dias, colisões fatais envolveram um helicóptero do Exército, um jato médico e uma aeronave no Alasca.



Com informações de Reuters