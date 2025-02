Índices da China recuam após três sessões de ganhos com diminuição do entusiasmo por IA

XANGAI (Reuters) - Os principais índices acionários da China caíram nesta terça-feira, interrompendo três sessões de ganhos, com o arrefecimento do entusiasmo em relação à inteligência artificial e às ações de chips, enquanto os investidores avaliavam os planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice CSI 300 fechou em queda de 0,46%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, caiu 0,12%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,06%.

As ações relacionadas à IA caíram 0,6%, após um aumento de 12% desde a reabertura do mercado após o feriado do Ano Novo Chinês, impulsionadas pela startup DeepSeek.

As principais empresas de tecnologia listadas em Hong Kong perderam 2,7%, também interrompendo três sessões consecutivas de ganhos.

Os papéis de semicondutores caíram 1,1% depois que Trump impôs tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio na segunda-feira e disse que também anunciará tarifas recíprocas contra todos os países que impõem taxas sobre os produtos dos EUA nos próximos dois dias.

Ele também mencionou a possibilidade de considerar tarifas sobre carros, chips semicondutores e produtos farmacêuticos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei não teve operações.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,06%, a 21.294 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,12%, a 3.318 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,46%, a 3.883 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,71%, a 2.539 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,57%, a 23.384 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,37%, a 3.860 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,01%, a 8.484 pontos.