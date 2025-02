Ibovespa avança com IPCA em linha e TIM em destaque antes de Powell

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta terça-feira, mirando os 127 mil pontos, com agentes analisando o IPCA de janeiro em linha com as previsões, enquanto TIM Brasil figurava entre do destaques positivos com alta de 5% após reportar resultado trimestral e previsões para 2025, incluindo sobre remuneração a acionistas.

Investidores também aguardam a fala do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, em comitê no Senado norte-americano, às 12h (Horário de Brasília), enquanto seguem acompanhando o noticiário envolvendo a nova política comercial dos Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump.

Às 11h27, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,93%, a 126.738,27 pontos. O volume financeiro somava R$3,88 bilhões.

No Brasil, o IBGE mostrou que o IPCA subiu 0,16% no primeiro mês do ano de uma alta de 0,52% em dezembro, em linha com as expectativas de analistas, com a menor taxa para janeiro desde o início do Plano Real em 1994. Em 12 meses, o IPCA acumulou avanço de 4,56%.

"Apesar da inflação cheia ter desacelerado, o dado de janeiro mostra que os impactos da depreciação cambial, da atividade aquecida e dos choques sobre alimentos continuam afetando o curto prazo", afirmaram economistas do Bradesco, que esperam IPCA em 5,7% no ano.

DESTAQUES

- TIM BRASIL ON avançava 5,05%, após a empresa de telecomunicações reportar lucro líquido 17% maior no quarto trimestre na comparação com o mesmo período em 2023. A TIM também divulgou projeções para o período de 2025 a 2027, que incluem o pagamento de até R$4,1 bilhões aos acionistas este ano. E ainda anunciou acordo com o banco C6 para encerrar a parceria entre as duas companhias, bem como extinguir quatro processos arbitrais em aberto entre as duas empresas.

- HAPVIDA ON valorizava-se 5,56%. Relatório de analistas do Itaú BBA destacou que nos níveis atuais as ações são negociadas a múltiplos descontados. "Embora os ventos contrários macro e as incertezas regulatórias para 2025 justifiquem algum ceticismo, a empresa ainda apresenta um forte perfil de geração de caixa, com um rendimento FCFE de 10%, mesmo sob suposições conservadoras", afirmaram em relatório, reiterando classificação de "outperform" para as ações, mas reduzindo o preço justo de R$6 para R$4,80.

- VIVARA ON caía 3,94%, após a rede de joalherias anunciar a saída do diretor de marketing, Leonardo Bichara, e que o cargo permanecerá temporariamente vago. Analistas do JPMorgan avaliaram que, apesar de provavelmente não ser disruptivo para a empresa, novas mudanças de gestão devem ampliar os ruídos de governança. Além disso, acrescentaram, mais uma vez um executivo deixa a companhia sem um substituto imediato em tempo integral, levantando mais questões sobre a capacidade da empresa de atrair e reter talentos.

- BTG PACTUAL UNIT subia 3,55%, mais do que recuperando as perdas das véspera, quando fechou em baixa de 1,77%, mesmo após reportar receita e lucro recordes no quarto trimestre, bem como estimar manutenção do crescimento do ROAE. No setor, ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 1,34%, BRADESCO PN avançava 1%, SANTANDER BRASIL UNIT valorizava-se 1,07% e BANCO DO BRASIL ON registrava acréscimo de 0,79%.

- VALE ON cedia 1,05%, acompanhando os futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) terminou as negociações do dia com queda de 1,1%. No setor, CSN MINERAÇÃO ON perdia 2,22%, enquanto CSN ON tinha elevação de 0,44%, GERDAU PN avançava 2,16% e USIMINAS PNA subia 2,27%, com agentes analisando ainda os potenciais reflexos das tarifas sobre o aço dos EUA após Donald Trump oficializar as promessas do domingo.

- PETROBRAS PN avançava 0,54%, encontrando suporte no comportamento dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 1,53%. A presidente-executiva da estatal, Magda Chambriard, afirmou mais cedo que a Petrobras está buscando oportunidades para vender e comprar produtos petrolíferos da Índia.

- CBA ON recuava 0,9% em meio à atenção de investidores sobre o anúncio dos Estados Unidos de criar uma tarifa de 25% para importações de alumínio. A associação de fabricantes de alumínio, Abal, afirmou que há risco do mercado brasileiro enfrentar enxurrada de importações a preços desleais por conta da barreira comercial norte-americana.

- BOMBRIL PN, que não está no Ibovespa, desabava 20,87%, para R$1,87 após a empresa de produtos de limpeza e higiene doméstica entrar com pedido de recuperação judicial. Em fato relevante ao mercado, a companhia popularmente conhecida por sua esponja de aço citou "contingências tributárias relevantes", especialmente as relacionadas a autuações da Receita Federal por suposta falta de recolhimento de tributos no valor de cerca de R$2,3 bilhões.