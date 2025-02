IBGE: abate de bovino, frango e suínos sobe no 4º tri de 2024 ante 4º tri de 2023

Rio, 11 - Os produtores brasileiros abateram 9,48 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no quarto trimestre de 2024, uma alta de 3,5% em relação ao quarto trimestre de 2023, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação ao terceiro trimestre de 2024, houve recuo de 8,6%.A produção de carcaças bovinas somou 2,48 milhões de toneladas no quarto trimestre de 2024. O resultado significa um acréscimo de 1,8% em relação ao mesmo trimestre de 2023, mas queda de 9,9% em relação ao apurado no terceiro trimestre de 2024.FrangoOs produtores brasileiros abateram 1,61 bilhão de frangos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no quarto trimestre de 2024, uma alta de 5,3% em relação ao quarto trimestre de 2023, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, do IBGE. Em relação ao terceiro trimestre de 2024, houve queda de 0,7%.O peso acumulado das carcaças somou 3,35 milhões de toneladas no quarto trimestre de 2024, um acréscimo de 5,1% em relação ao quarto trimestre de 2023. Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, houve redução de 3,4%.SuínosOs produtores brasileiros abateram 14,23 milhões de cabeças de suínos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no quarto trimestre de 2024, uma alta de 0,6% em relação ao quarto trimestre de 2023, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, do IBGE. Em relação ao terceiro trimestre de 2024, houve recuo de 4,8%.O peso acumulado das carcaças somou 1,31 milhão de toneladas no quarto trimestre de 2024, um aumento de 0,6% em relação ao quarto trimestre de 2023. Em relação ao terceiro trimestre de 2024, houve uma queda de 6,8%.