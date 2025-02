Google Maps adota 'Golfo da América' como novo nome para Golfo do México

O Google Maps passou a apresentar nesta segunda-feira (10) o termo "Golfo da América" como um nome alternativo para o Golfo do México, o maior golfo do mundo.

O que aconteceu

Nomes variam nos EUA, México e no resto do mundo. De acordo com o Google, o termo Golfo da América como o único nome da região aparece apenas para quem acessa o serviço de mapas da empresa do território estadunidense. Para quem acessa do México, o nome se mantém como o original. Já para as outras partes do mundo, como no Brasil, as duas versões são apresentadas, com o nome proposto por Trump figurando entre parênteses.



Companhia já havia informado que faria a mudança. A empresa informou, ainda em janeiro, que tem "uma prática de longa data de aplicar mudanças de nome quando elas são atualizadas em fontes oficiais do governo".



Novo nome faz parte do pacote de decretos assinados por Donald Trump. O magnata assinou uma série de ordens executivas assim que tomou posse como presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro. Uma delas definia que o Golfo do México fosse rebatizado para Golfo da América. Segundo o presidente, as mudanças "honram a grandeza americana".

Assunto foi minimizado pela presidente mexicana. Claudia Sheinbaum afirmou que a mudança só valeria para os Estados Unidos. "Para nós e para o resto do mundo inteiro segue sendo o Golfo do México".

Maior pico do país também teve seu nome alterado por Trump. O mesmo decreto do presidente americano rebatizou o Monte Denali, no Alasca, para Monte McKinley. O local foi renomeado para Denali em 2015, pelo ex-presidente Barack Obama, como um aceno à população nativa da região. Porém, o nome não havia sido alterado no Maps até a tarde desta terça-feira (11).

O que é um golfo?

É uma grande área de água salgada parcialmente cercada por terra, geralmente com uma abertura estreita para o mar. Ele é uma característica geográfica que se forma quando a água do mar invade a costa, criando uma espécie de "curvatura" ou "depressão" na linha costeira. Os golfos são importantes para a navegação, pesca e até mesmo para a criação de portos naturais.

Brasil também tem seus golfos. Dois exemplos são os de Santos, formado pelos rios Bertioga e Cubatão e que abriga o Porto de Santos, e o de Santa Catarina, onde está a cidade de Florianópolis, capital do estado.