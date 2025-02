Georgieva, do FMI, diz ser muito cedo para avaliar impacto de tarifas dos EUA na economia mundial

DUBAI (Reuters) - As tarifas dos Estados Unidos são uma "história em desenvolvimento" e é muito cedo para avaliar seu impacto sobre a economia mundial, disse a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nesta terça-feira.

"É uma história em desenvolvimento... O que temos são elementos de política comercial que esperávamos que viessem, que foram anunciados na campanha eleitoral, mas há muitas, muitas incógnitas", disse ela à Cúpula Mundial de Governos, em Dubai.

"Portanto, quando penso no impacto sobre a economia mundial, minha resposta para você seria: hoje, é muito cedo para dizer."

Georgieva disse que a economia mundial parece notavelmente resiliente, apesar de uma série de choques sem precedentes.

Ela sugeriu que as perspectivas para a inflação são difíceis de prever.

"Mesmo com relação a isso, precisamos apenas ver como as coisas evoluem. Porque se estivermos em uma situação em que, em algumas partes do mundo, há uma desaceleração que pode levar os bancos centrais a reduzir as taxas de juros, isso pode, na verdade, não ser inflacionário."

O presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou substancialmente as tarifas sobre importações de aço e alumínio na segunda-feira para 25%, uma medida que ele espera que ajude as indústrias do país, mas que também corre o risco de desencadear uma guerra comercial em várias frentes.

(Por Federico Maccioni e Yousef Saba)