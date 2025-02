GCM dispara contra jovem negro durante abordagem em Salvador; veja vídeo

Do UOL, em São Paulo

Um guarda civil municipal de Salvador disparou com arma de fogo na direção de um homem que tentava se aproximar de uma abordagem policial na tarde de segunda-feira (10), no Pelourinho, um dos principais pontos turísticos da capital baiana.

O que aconteceu

Vídeo mostra moradores contestando abordagem dos guardas contra homem rendido, antes do disparo. O início de uma gravação que circula nas redes sociais mostra mulheres gritando em direção aos agentes que rendiam um homem negro algemado e deitado com o rosto na calçada. "Ele é um cara sem nada, sem nada", diz uma delas, cercada de outros moradores, incluindo crianças.

Outro trecho da gravação mostra disparo de um dos agentes contra outro jovem negro que questionava a abordagem policial. Enquanto o homem rendido, que estava algemado e curvado para baixo, se queixava de dor no braço pela forma como o guarda o segurava, outro rapaz contestava o agente, a uma certa distância. Na sequência, o GCM dispara na direção do jovem, que desviou do tiro e não ficou ferido.

Guarda Civil diz que disparo foi "em direção à parede" para "dispersar" jovem. Procurada pelo UOL, a GCM de Salvador informou em nota que, segundo relatado pelos guardas responsáveis pela abordagem, "um disparo foi efetuado para dispersar um homem que se aproximava constantemente da guarnição de forma agressiva, representando risco iminente à integridade física dos agentes".

GCM foi acionada após denúncia de tráfico de drogas na região. Segundo o órgão, uma equipe da guarda, "em patrulha de rotina", foi acionada após "receber informações sobre indivíduos na localidade que estavam realizando tráfico de entorpecentes e teriam oferecido drogas a um turista".

Ao chegarem ao local, "agentes encontraram pessoas com as características informadas e tentaram efetuar a abordagem", informou a GCM. "Durante o procedimento, o indivíduo resistiu à ação dos agentes, tornando necessário o uso da força para garantir a segurança do efetivo e da população", seguiu a corporação municipal.

Homem detido foi rendido com pistola elétrica e encaminhado a UPA local, ainda segundo a GCM. Na mesma nota, o órgão afirmou que o suspeito foi detido por "resistência" pelos agentes e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento do Vale dos Barris, "onde recebeu assistência médica para a retirada dos dardos da pistola de condutividade elétrica". Informou ainda que, posteriormente, ele "foi conduzido à Central de Flagrantes para que as medidas legais fossem tomadas", sem especificar quais.

GCM também foi questionada sobre a conduta do agente que efetuou o disparo em direção ao jovem desarmado. Em resposta, a guarda informou apenas que "seguirá apurando todos os fatos através da Corregedoria, incluindo a análise do vídeo em questão, a fim de esclarecer todos os detalhes da ocorrência".

UOL não conseguiu localizar homens alvos da abordagem. O texto será atualizado no caso de atualizações sobre ambos.