Fim da USAID terá impacto desastroso sobre países mais pobres

O congelamento das atividades da agência de desenvolvimento norte-americana USAID, e seu possível desmantelamento, terá um grande impacto em alguns dos países mais pobres, alertou o Centro de Desenvolvimento Global (CGD), uma ONG com sede em Washington, nesta terça-feira (11).

Os fundos da nação mais rica do mundo costumavam fluir da maior agência de ajuda global para uma intrincada rede de organizações de pequeno, médio e grande porte que forneciam ajuda, como medicamentos anti-HIV para mais de 20 milhões de pessoas; suplementos nutricionais para crianças famintas e apoio a refugiados, crianças órfãs e mulheres vítimas de violência. Agora, essa rede está se desfazendo.

Para cerca de 20 países, o congelamento da ajuda dos EUA durante todo o ano poderia levar a uma perda de 1% de sua renda nacional bruta (RNB), e até mesmo 3% para alguns, como o Sudão do Sul, a Somália e o Afeganistão, disse a organização em uma postagem de blog.

Para esses países, o golpe seria particularmente grave, pois a ajuda norte-americana representa mais de 20% do total da contribuição recebida anualmente, chegando a 35% no caso do Afeganistão, 36% no Sudão do Sul e 40% na Somália.

Entretanto, tudo dependerá da capacidade de outros países ou organizações internacionais de compensar a perda causada pela retirada dos EUA.

Os países mais pobres estão entre os principais beneficiários da ajuda da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), uma subsidiária do Banco Mundial (BM) que concede empréstimos e doações aos países de renda mais baixa.

Mas, ao mesmo tempo, os doadores bilaterais terão de intensificar seus esforços, adverte o CGD, começando por países como Alemanha, Canadá, Japão e Suécia, que já estão entre os mais envolvidos.

A retirada da ajuda internacional dos EUA também poderia levar a um aumento no apoio da Espanha e do Reino Unido, bem como, e principalmente, da China.

"Ainda há tempo" para que o governo dos EUA reverta sua decisão de congelar a atividade da USAID e "reduza alguns dos piores efeitos potenciais", mas "seria sensato que outros países agissem agora com a retirada dos EUA", insistiram Ian Mitchell e Sam Hughes, autores do artigo do Centro de Desenvolvimento Global (CGD).

A USAID administra um orçamento de mais de US$ 40 bilhões, destinados à ajuda humanitária e à assistência ao desenvolvimento em cerca de 120 países, incluindo alguns dos mais pobres do mundo.

Teoricamente, ela emprega cerca de 10.000 pessoas, dois terços das quais estão no exterior, de acordo com o Congresso dos EUA.

Seus funcionários foram colocados em licença administrativa em 4 de fevereiro por Elon Musk, que foi nomeado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para "limpar" a agência governamental, uma decisão suspensa na sexta-feira por um juiz.

Musk anunciou sua intenção de "fechar" a agência e Trump pediu na sexta-feira (7) que ela fosse totalmente abolida. No mesmo dia, Londres expressou sua preocupação com o fato da China e outros países poderem tirar proveito do afastamento dos Estados Unidos.

Efeito imediato

A ONG norueguesa Norsk Folkehjelp, especializada em operações de remoção de minas em todo o mundo, deverá reduzir sua força de trabalho em mais da metade e demitir 1.700 funcionários em doze países, devido ao congelamento da ajuda externa dos EUA, conforme anunciado nesta terça-feira (11).

"O fato de que mais de 40% do financiamento para a remoção de minas e o descarte de artefatos explosivos tenha desaparecido da noite para o dia é trágico para nós e para o nosso trabalho", disse Raymond Johansen, secretário-geral da organização, em um comunicado.

"Mas o maior custo é pago por crianças, agricultores e comunidades locais afetadas por minas em todo o mundo", acrescentou.

(Com AFP)