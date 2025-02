Filho de Musk rouba a cena no Salão Oval da Casa Branca

O filho de 4 anos de Elon Musk roubou a cena nesta terça-feira no Salão Oval da Casa Branca, onde o presidente Donald Trump aumentou os poderes do homem mais rico do mundo para reformar o governo americano.

Vestindo um boné preto com o lema "Make America Great Again", o magnata da SpaceX e da Tesla conversou com os jornalistas enquanto Trump sentava-se atrás da mesa presidencial.

Nomeado pelo presidente americano para liderar o Departamento de Eficiência Governamental (Doge), Musk alertou que, sem os cortes, os Estados Unidos iriam à falência. Ele admitiu que cometeria "erros", mas disse que estaria enfrentando o que chamou de poder de uma burocracia "não eleita".

Trump assinou um decreto que concede ao Doge mais poderes para ordenar que os chefes dos departamentos governamentais se preparem para novos cortes. Os críticos consideram os cortes liderados por Musk uma concentração inconstitucional de poder na Presidência.

Mas Musk teve algo a mais com o que se preocupar no Salão Oval. De vez em quando, ele interrompia sua fala para tentar distrair "X", seu filho com a cantora Grimes, que Donald Trump descreveu como uma criança com "um QI elevado".

Nos ombros do pai ou sentado no chão, o menino não se deixou impressionar pelas câmeras. Ele ainda brincou com as orelhas do pai, antes de ser entregue a uma mulher, que o levou para fora da sala.

- 'Tenho detratores?' -

Foi uma aparição pouco ortodoxa de Musk, cujo estilo iconoclasta atraiu Trump quando ele buscava um líder para a sua reforma governamental.

Questionado sobre o que achava de seus "detratores", Musk brincou: "Eu tenho detratores? Acho que não." Depois, disse que, graças à vitória eleitoral de Trump, não poderia haver "um mandato mais forte". "As pessoas votaram por uma reforma governamental importante, e é isso que elas terão."

Musk também foi perguntado sobre possíveis conflitos de interesses, uma vez que a SpaceX possui bilhões de dólares em contratos com o mesmo governo que ele audita. O empresário afirmou que estava sendo "transparente". "Vou ser escrutinado sem parar."

Depois de Musk, Trump tomou a palavra. Ele elogiou o trabalho do empresário e criticou os juízes que bloqueiam alguns dos seus planos.

Durante o ato de meia hora, Musk deixou claro quem era o chefe: "Converso com frequência com o presidente, para garantir que é isso que ele quer que aconteça, então conversamos quase todos os dias."

aue-dk/erl/cjc/lb

© Agence France-Presse