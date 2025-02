Filho de Lira ganha cargo com salário de R$ 8.000 em prefeitura de Alagoas

Filho do deputado e ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), Álvaro Lira, de 18 anos, assumiu um cargo na Prefeitura de Barra de São Miguel, na região metropolitana de Maceió, com salário de R$ 8.000.

O que aconteceu

A nomeação de Álvaro Lira como gestor administrativo no município ocorreu em 3 de fevereiro. Ele vai trabalhar na assessoria do gabinete do prefeito Luiz Henrique Alves Filho, também do PP, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura.

Além de filho do ex-presidente da Câmara, Álvaro é neto de Benedito de Lira, reeleito prefeito em 2024. Biu de Lira, como era conhecido, morreu em janeiro, aos 82 anos, após uma parada cardíaca. Ele sofria de câncer. Com a morte, assumiu o cargo o seu vice, Alves Filho, que agora emprega Álvaro.

Álvaro Lira acompanhava o avô nas agendas em época de eleição. Ao assumir o cargo, disse que "vê essa oportunidade como uma forma de retribuir, com trabalho e dedicação, a confiança que a população depositou em seu avô nas últimas eleições, reafirmando, assim, seu compromisso com o desenvolvimento do município de Barra de São Miguel".