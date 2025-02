Faturamento do setor de shopping centers deve desacelerar em 2025, diz Abrasce

SÃO PAULO (Reuters) - O crescimento das vendas de shopping centers no Brasil deve ver leve desaceleração em 2025 em comparação com 2024, mas seguir em patamares recordes, mostraram dados de associação do setor, divulgados nesta terça-feira.

Segundo previsão da Abrasce, o faturamento do setor deve subir 1,6% em 2025, para R$201,6 bilhões, após avançar 1,9% em 2024, para R$198,4 bilhões, um recorde da série histórica da entidade, iniciada em 2015.

A associação também disse que sete cidades do país devem inaugurar seus primeiros shoppings este ano.

Em 2024, de acordo com a Abrasce, cinco cidades passaram a contar com shoppings, elevando o número de municípios no país com esses empreendimentos para 249. Nove shoppings foram inaugurados no país em 2024, ante cinco em 2023, totalizando 648 empreendimentos em operação no país.

O fluxo de clientes nos shoppings no ano passado aumentou 2,9% ante 2023, com uma média de 476 milhões de visitantes por mês, enquanto o número de lojas subiu 1,9%, para 123 mil.

"Apesar dos desafios macroeconômicos enfrentados pelo Brasil, o desempenho reflete uma recuperação significativa das vendas no ano anterior", disse a Abrasce, destacando as regiões Nordeste e Sul, que cresceram, respectivamente, 2,9% e 2,4%.

A Abrasce tem cerca de 400 associados em todo o Brasil, incluindo shopping centers, outlets e "mini malls".

(Por Patricia Vilas Boas)