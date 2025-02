Exportação de ovos cresce 22,1% em volume e 22,8% em receita em janeiro

São Paulo, 11 - As exportações brasileiras de ovos in natura e processados alcançaram 2.357 toneladas em janeiro, aumento de 22,1% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram embarcadas 1.931 toneladas, conforme dados divulgados nesta terça-feira pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) em nota. A receita com as exportações cresceu 22,8%, para US$ 4,186 milhões, no primeiro mês de 2025, ante US$ 3,408 milhões em janeiro do ano passado.Entre os principais destinos das exportações brasileiras de ovos destacam-se os Emirados Árabes Unidos, que compraram 783 toneladas, queda de 22% em relação ao ano anterior. Porém, outros mercados tiveram crescimento expressivo. Serra Leoa, por exemplo, aumentou suas compras em 583%, para 352 toneladas. Os Estados Unidos ampliaram suas aquisições em 33%, para 220 toneladas. Japão e México completam a lista dos principais destinos, com 205 toneladas e 172 toneladas, respectivamente.O presidente da ABPA, Ricardo Santin, comentou sobre o desempenho do setor, destacando a retomada das importações pelos Emirados Árabes Unidos nos últimos meses. Ele também enfatizou a importância da recente abertura do mercado mexicano e da demanda crescente de Serra Leoa. "São mercados que devem seguir demandantes ao longo deste ano", afirmou Santin, na nota.