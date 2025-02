Europeus precisam investir mais em defesa, diz chefe do Pentágono

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou nesta terça-feira (11) que a Europa precisa "investir mais" na própria defesa, na primeira viagem à região desde sua posse.

"O continente europeu merece ser protegido contra qualquer agressão, mas são esses países que deveriam investir mais nessa defesa individual e coletiva", declarou à imprensa após uma visita às tropas americanas em Stuttgart, na Alemanha.

Hegseth visita esta semana dois comandos militares americanos na Alemanha e deve comparecer a uma reunião com seus pares da Otan na quarta-feira em Bruxelas, assim como a um encontro do Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aumentem seus gastos com defesa. Ele citou um objetivo de 5% do PIB.

Hegseth reiterou ainda que Trump deseja alcançar "um acordo de paz rápido na Ucrânia".

Questionado sobre o possível envio de soldados americanos ao país, respondeu: "Não enviaremos tropas americanas para a Ucrânia".

Ele também mencionou várias vezes a China como a maior ameaça para os Estados Unidos, mas insistiu que seu país "não quer conflito com a China".

