Espanha vai regularizar situação de 25 mil imigrantes vítimas de inundações da região de Valência

O Conselho de ministros da Espanha anunciou nesta terça-feira (11) que vai regularizar 25 mil estrangeiros em situação ilegal afetados pelas inundações que atingiram a região de Valência em outubro de 2024. A medida é destinada aos moradores vindos de fora da União Europeia, que vivem atualmente em um contexto de extrema precariedade após as enchentes que mataram mais de 200 pessoas.

François Musseau, correspondente da RFI em Madri, e agências

A notícia foi recebida como um grande alívio pelos milhares de estrangeiros que sofreram os horrores das enormes enchentes no final de outubro e perderam tudo. Eles receberão autorizações de residência e trabalho por um ano. Além dessa decisão, o governo socialista espanhol também lançou um vasto plano de resgate econômico para as dezenas de milhares de valencianos que perderam tudo nas enchentes.

As autorizações de residência para os migrantes também serão estendidas para cinco anos para parentes de estrangeiros que morreram durante o mau tempo. Quando essas autorizações de residência expirarem, os beneficiários poderão solicitar a renovação às autoridades.

De acordo com o ministério, o pacote de medidas adotado nesta terça-feira também prevê a renovação automática das autorizações de residência para os estrangeiros nas áreas afetadas que as solicitarem. A recusa só será possível por motivos de "ordem e segurança pública", acrescenta. As associações humanitárias lembram que ser um migrante e ter sido afetado por essa tragédia é uma punição dupla: ter perdido tudo e também ter medo de pedir ajuda em razão de sua situação ilegal.

A única condição imposta aos migrantes que foram afetados é que eles sejam registrados em um dos municípios atingidos pelas inundações.

Abordagem positiva da imigração

O chefe regional encarregado da reconstrução da região, Gan Pampols, espera que esses mesmos imigrantes, que estão em processo de regularização, possam contribuir como mão de obra adicional na enorme tarefa de limpeza e remoção de escombros nas cidades atingidas. "Se essas pessoas estiverem em condições de realizar um dos muitos trabalhos necessários na região, elas serão mais do que bem-vindas", disse o militar aposentado, que em meados de novembro foi nomeado vice-presidente do governo valenciano para a recuperação econômica e social desta região do sudeste do país.

A notícia também foi bem recebida pelo sindicato das Comissões de Trabalhadores (CCOO), que acredita que esses mecanismos excepcionais permitirão que os migrantes tenham acesso às ajudas oferecidas pelo Estado como o restante da população.

Em contraste com a maioria de seus colegas europeus, o primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez vem defendendo há anos uma abordagem positiva em relação à imigração, considerada necessária em vista do envelhecimento da população espanhola. Essa postura levou o executivo a adotar novas regulamentações em meados de novembro com o objetivo de facilitar a regularização de dezenas de milhares de imigrantes nos próximos três anos.