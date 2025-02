Eduardo é intimado a depor por ofender delegado da PF e repete xingamentos

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi intimado a depor sobre os xingamentos que fez no ano passado, na tribuna da Câmara, ao delegado da Polícia Federal Fábio Shor. Em vídeo nas redes, o deputado critica a intimação e repete as ofensas contra o servidor público.

O que aconteceu

Eduardo publicou ontem (10) vídeo mostrando documento e dizendo ter recebido a intimação. O UOL confirmou que a intimação faz parte de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) na PF. O deputado é escrivão licenciado do órgão.

Processo investiga ofensas ao delegado Shor, que conduz inquéritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O UOL entrou em contato com a Polícia Federal e aguarda um posicionamento.

Em agosto passado, Eduardo xingou Shor em discurso na Câmara. Ele chamou o agente da PF de "cachorrinho de Alexandre de Moraes" e "p*tinha".

Eduardo repetiu o teor das ofensas e disse: "Se quiser, me prendam". "Eu acho que o serviço fornecido por prostitutas é mais qualificado e de alto nível do que essa porcaria que vocês fazem, essa covardia aqui, utilizando-se da mão do Estado para tentar pressionar um deputado federal a calar a boca", falou o deputado, no vídeo de ontem.

Ele disse ainda que analisa processar Shor. "Pretendo estudar para ver a possibilidade de processar você, Fabio Shor, na sua pessoa física, porque essa guerra já está virando pessoal, por abuso de autoridade."

Mais dois parlamentares bolsonaristas sofreram consequências após xingar o delegado no ano passado. Os deputados Marcel Van Hattem (Novo) e Cabo Gilberto Silva (PL-PB) foram indiciados em novembro por calúnia e difamação, após criticarem no plenário da Câmara a atuação de Shor.