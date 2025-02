EBC faz cobertura especial do Encontro de Prefeitos e Prefeitas

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e seus veículos estão com uma cobertura especial do Encontro de Novos Prefeitas e Prefeitas - Governo Federal Fortalecendo os Municípios, que começou nesta terça (11) e vai até a quinta-feira (13) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da abertura do evebto.

A iniciativa é uma parceria da EBC com as secretarias de Comunicação Social e de Relações Institucionais da Presidência da República.

Notícias relacionadas:

Para essa transmissão, a empresa mobiliza profissionais de todos os veículos e seus principais produtos:e redes sociais.

A EBC conta com um estúdio no local do evento, para entradas ao vivo na programação do Canal Gov e da TV Brasil. Durante o evento, estão previstas entradas ao vivo no programa A Voz do Brasil.

As duas edições do programa Bom Dia, Ministro desta semana também serão transmitidas diretamente do estúdio no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O Canal Gov tem ainda um programa especial de debates, chamado Caminhos Federativos, para receber prefeitos, prefeitas e representantes do governo federal.

A TV Brasil exibe boletins ao vivo na programação ao longo dos três dias de evento, e o Repórter Brasil Tarde será ancorado em parte do Centro de Convenções. Ao longo da semana, o Repórter Brasil exibirá reportagens especiais produzidas em parceria com as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) sobre os temas que mais afligem os cidadãos.

"O diálogo voltou no governo Lula, com o governo federal apoiando estados e municípios. A EBC é parte essencial deste diálogo, ao difundir e comunicar as ações de governo de interesse dos cidadãos em cada município do Brasil", afirma o diretor-presidente da empresa, Jean Lima.

Sobre o evento

No ano passado, todos os municípios brasileiros elegeram novos gestores para o mandato de 2025-2028. Para o governo federal, esse processo de transição é um momento crucial para a continuidade das políticas públicas e para o fortalecimento das parcerias entre a União e os municípios. São esperadas no encontro mais de 20 mil pessoas.

Coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e correalizado pela Associação Brasileira de Municípios (ABM), o evento conta com apoio da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), e é patrocinado pelos Correios, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, além da Petrobras e do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) como parceiros institucionais.

Estão previstas mais de 170 atividades simultâneas distribuídas nos auditórios e salas do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.