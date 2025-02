Dupla de Bia Haddad vai às quartas após bater favoritas no WTA de Doha

? João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) February 10, 2025

Na segunda (10), Fonseca foi o centro das atenções durante treino na quadra de saibro, junto com o dinamarquês Helger Rune (12º), um dos favoritos ao título da chave de simples masculina. Aos 18 anos, o carioca abriu a temporada no circuito profissional com o título do o Challenger de Camberra (Austrália) e logo depois, furou o qualificatório do Aberto da Austrália. Ao estrear na chave principal do Grand Slam australiano, Fonseca surpreendeu o russo Andrey Rublev (9º) na segunda rodada, mas depois deu adeus ao torneio ao perder a terceira rodada para o italiano Lorenzo Sonego (55º).