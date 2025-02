Drones se tornam causa mais comum de morte de civis na guerra da Ucrânia, diz ONU

KIEV (Reuters) - Os drones aéreos de curto alcance foram a causa mais comum de morte de civis na Ucrânia em janeiro, informou a missão de monitoramento da ONU na terça-feira, destacando como o uso de drones aumentou durante três anos de guerra com a Rússia.

A missão da ONU disse que pelo menos 139 civis foram mortos e 738 feridos em janeiro de 2025, com 27% das mortes e 30% dos ferimentos causados por drones de curto alcance.

No total, a ONU diz que cerca de 12.500 civis foram mortos na guerra, incluindo 650 crianças -- embora tenha dito repetidamente que sua contagem é inferior, pois inclui apenas as mortes que suas equipes conseguiram verificar.

Os drones aéreos, que no início da guerra eram vistos principalmente como uma ferramenta auxiliar, tornaram-se uma das armas mais importantes do campo de batalha no conflito, com a Ucrânia e a Rússia produzindo bem mais de um milhão cada uma em 2024.

"Nossos dados mostram um padrão claro e perturbador de drones de curto alcance sendo usados de maneiras que colocam os civis em grave risco", disse Danielle Bell, chefe da missão de monitoramento da ONU, em um comunicado à imprensa.

"As câmeras a bordo (dos drones) deveriam permitir que os operadores distinguissem com maior grau de certeza entre civis e objetivos militares, mas os civis continuam a ser mortos em números alarmantes."

A Rússia nega ter deliberadamente como alvo os civis, embora muitos milhares tenham sido mortos desde que lançou uma invasão em grande escala de sua vizinha em fevereiro de 2022.

(Reportagem de Max Hunder)