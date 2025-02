Professor: Há uma crise de legitimidade e eficácia da ONU pós-Trump

Existe uma crise entre organizações internacionais, sobretudo a ONU (Organização das Nações Unidas), após ações descontroladas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. A avaliação é do professor Evandro de Carvalho, doutor em Direito Interacional da FGV, durante participação no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (11).

O que vejo é o seguinte: há uma crise de legitimidade e eficácia das organizações internacionais, sobretudo a ONU.

Professor Evandro de Carvalho

A ONU é uma organização internacional fundada em 1945 e pretende manter a paz mundial e a garantia de segurança dos povos. A instituição conta, atualmente, com 193 países-membros, entre eles, os EUA.

Desde que assumiu a presidência americana, Trump tem feito várias investidas contra as Nações Unidas: ele anunciou a retirada do país do Conselho de Direitos Humanos, da ONU — órgão acusado pela Casa Branca de adotar medidas e aprovar resoluções condenando Israel — e o fim dos recursos para a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos, a UNRWA.

Ele também já adiantou que irá "rever" sua participação na Unesco, onde já existiria uma tendência contra os EUA, e em outras entidades ligadas às Nações Unidas.

O que mais impressiona é que o Donald Trump dá todos os sinais que ele não se interessa mais em sustentar a ordem internacional que os Estados Unidos foram os grandes protagonistas do pós-Segunda Guerra Mundial. Ele dá todos os sinais que quer colocar embaixo essa ordem. Ele desobedece a tudo: o acordo de Paris, sai do Conselho de Direitos Humanos da ONU, sai da Organização Mundial da Saúde, tem uma relação com os países...

Dentro de uma gramática diplomática totalmente agressiva e completamente fora dos ritos diplomáticos. Veja o que ele fez com o Canadá?! Ele não diz assim: 'olha Trudeau, estou insatisfeito com a balança comercial, estou preocupado com isso e aquilo, vamos conversar semana que vem'. Não, ele já anuncia a tarifa, ele já joga sobre a mesa uma decisão constrangedora com declarações constrangedoras para fazer com que o seu interlocutor sua contraparte se humilhe'.

É como se os Estados Unidos pusessem toda essa ordem internacional que criaram e quisessem tentar construir uma nova lógica de uma nova ordem internacional, portanto outra estrutura para o bem e para o mal, usando a sua própria força.

Professor Evandro de Carvalho

Professor: 'Os EUA estão desesperados e com medo da China'

Ao Canal UOL, o professor também analisou o motivo que leva os Estados Unidos a agirem de forma descontrolada na nova administração de Donald Trump.

Tudo isso [acontece] por conta da ascensão chinesa. Os Estados Unidos claramente estão dando sinais que eles estão nervosos, não estão aceitando a possibilidade de perder o pódio da economia mundial. Como fosse a militar. Continuarão sendo a maior potência militar, por algumas ideias e quem sabe até mais do que isso. Mas do ponto de vista econômico há um risco muito grande de fato de perder o pódio, e esse risco de perder o pódio para China está deixando os Estados Unidos completamente fora de controle.

A China é a principal preocupação dos Estados Unidos e acredito que muitos dos movimentos táticos, porque eu não vejo muito estratégia nessa ação na política externa do Trump, pelo menos até o momento, muitos dos movimentos táticos dele visa reduzir a influência chinesa no mundo e aqui particularmente na América Latina e talvez até no Brasil.

Professor Evandro de Carvalho

Especialista: 'Governo Lula não precisa responder à taxação do aço'

No UOL News, Arno Gleisner, diretor da Cisbra (Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil), afirmou que o governo Lula (PT) não precisa responder à taxação de aço imposta pelo presidente americano, Donald Trump.

A taxação não foi imposta apenas ao Brasil. Ela foi imposta a todos os fornecedores de aço importados pelos Estados Unidos. Tanto ao Brasil pode haver um favorecimento ao produto americano, mas ele não pode também reagir tão rapidamente e aumentar a sua produção de maneira que a importação global dos Estados Unidos diminuiria. Isso não pode acontecer no curto prazo, nem no médio prazo. Então, não há uma repercussão grave de maneira nenhuma. Arno Gleisner, diretor da Cisbra

Ontem, Trump anunciou tarifas contra o aço, afetando potencialmente US$ 6 bilhões em exportações brasileiras. Os problemas podem ser ampliados ainda nesta semana, diante da promessa do americano de que irá aplicar uma política de reciprocidade tarifária. As tarifas contra o aço devem chegar a até 25%.

Segundo fontes ouvidas pelo jornal Folha de S.Paulo, o governo Lula estuda taxar plataformas digitais norte-americanas como medida de retaliação. Caso isso aconteça, serviços digitais de Amazon, Facebook, Instagram, Google e Spotify —uma empresa sueca— seriam afetados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que era preciso aguardar o anúncio oficial dos EUA.

Pai de vítima de tráfico humano: 'meu filho está com corpo machucado'

No UOL News, Antonio Carlos Ferreira, pai de um dos jovens brasileiros, vítimas de tráfico humano em Mianmar, após receberem propostas de emprego pelo Telegram, disse que o filho dele foi espancado e eletrocutado enquanto era mantido no cativeiro. Os dois brasileiros conseguiram fugir e, depois, foram resgatados no país asiático.

O meu filho falou que está com o corpo todo machucado, marcado, de choque, de pancada, que aqueles malditos fizeram com eles. O mundo tem que olhar para Mianmar. Antonio Carlos Ferreira, pai de Phelipe de Moura Ferreira, refém em Mianmar

Phelipe de Moura Ferreira, 26, e Luckas Viana dos Santos, 31, se tornaram vítimas de tráfico humano em Mianmar entre outubro e novembro, após aceitarem supostas propostas promissoras de emprego na Tailândia, por meio do aplicativo de mensagens Telegram. Os dois ficaram presos em uma fábrica em Myawaddy, onde eram forçados a trabalhar 15 horas por dia. Sob ameaças e tortura, eles eram obrigados a aplicar golpes digitais em pessoas de outros países.

No sábado (8), ambos conseguiram escapar ainda pela madrugada e, dois dias depois, foram encontrados e detidos por agentes do DKBA (Exército Democrático Karen Budista), grupo armado de rebeldes dissidentes das Forças Armadas de Mianmar, que vive sob regime ditatorial militar há quatro anos e é dominado por milícias armadas pró e contra o governo. Na sequência, Phelipe e Luckas foram levados para uma prisão, onde aguardam transferência para a Tailândia com o auxílio de uma organização civil internacional de combate ao tráfico humano.

