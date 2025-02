Justiça multa Damares por vídeo editado de professora com ameaça a Michelle

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foi condenada, na última sexta-feira (7), a pagar R$ 7 mil em danos morais por acusar uma professora de ameaçar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Cabe recurso.

O que aconteceu

Elenira Oliveira Vilela processou a senadora e pediu R$ 50 mil de indenização após a parlamentar dizer que ela ameaçou Michelle em um debate transmitido no YouTube. Na live, Elenira disse que Michelle tinha capacidade de mobilização e que era preciso "destruir ela politicamente".

Ela é muito inteligente, ela tem uma capacidade de comunicação zilhões de vezes melhor que o Bolsonaro. Ela é treinada nas igrejas evangélicas, e as igrejas evangélicas não cresceram como cresceram porque eles têm dificuldade de falar com o povo, quem tem dificuldade de falar hoje com o povo no Brasil, sejamos objetivos, claros e sinceros, porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, somos nós. Ela fala e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor que o Bolsonaro [...] Se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente e quiçá, de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça.

Trecho da fala de Elenira sobre Michelle

Damares, então, publicou no X um recorte de Elenira enfatizando a fala sobre "destruir" Michelle. "Pera aí. Querem destruir a minha amiga Michelle Bolsonaro politicamente e 'quiçá de outras formas'. Que formas seriam essas? Isso é uma ameaça de morte? Mas não era esse o povo do amor? Amor nada, é puro ódio. Não adianta tentarem calar e ameaçar de morte Michelle Bolsonaro".

No processo, Elenira afirmou que o recorte foi "editado intencionalmente". Em resposta, a senadora alegou que não tratou a fala da professora como uma ameaça, apenas questionou.

O juiz Flavio Augusto Martins Leite condenou Damares porque, "em nenhum momento", a professora ameaça Michelle de morte. "Ao comparar as falas da parte Autora [Elenira] e o que foi publicado na rede social X, verifica-se que a parte Ré [Damares] veiculou conteúdo calunioso contra a parte Autora [...] É incontroverso que tal conteúdo não condiz com a realidade".

Damares terá de pagar R$ 7 mil de indenização e apagar publicação no X. Além disso, ela terá de apagar a publicação em que acusa a professora.

Procurada pelo UOL, assessoria de Damares afirmou que ela não foi notificada da decisão. E informou que a senadora "irá se posicionar oportunamente".