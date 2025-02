Coreia do Norte forneceu 200 peças de artilharia de longo alcance à Rússia, segundo Seul

A Coreia do Norte forneceu 200 peças de artilharia de longo alcance à Rússia, afirmou à AFP uma autoridade de alto escalão do Ministério da Defesa sul-coreano nesta terça-feira (11).

Pyongyang enviou a Moscou "cerca de 11.000 soldados, mísseis, 200 peças de artilharia de longo alcance e uma quantidade significativa de munições", indicou o funcionário da Coreia do Sul, que pediu para permanecer sob anonimato.

Segundo ele, sua vizinha do norte poderia "fornecer adicionalmente mais soldados, armas e munições no futuro".

Seul, Kiev e Washington afirmaram que a Coreia do Norte enviou mais de 10.000 soldados para a Rússia no ano passado com o objetivo de apoiar o Kremlin em sua guerra contra a Ucrânia.

Por sua vez, Kiev revelou que havia capturado ou matado vários soldados norte-coreanos em Kursk, uma região russa tomada por ucranianos.

O presidente Volodimir Zelensky divulgou imagens de interrogatórios do que ele alegou serem prisioneiros norte-coreanos capturados pelo Exército ucraniano na frente de Kursk. Nem Moscou nem Pyongyang confirmaram a presença destes soldados.

No entanto, os dois países assinaram um acordo que contém uma cláusula de defesa mútua.

A imprensa estatal norte-coreana informou no domingo que o líder Kim Jong Un se comprometeu a apoiar "a causa justa do Exército e do povo russos para defender sua soberania, segurança e integridade territorial".

hs-oho/pbt/mas/zm/yr/aa

© Agence France-Presse