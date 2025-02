Coca-Cola supera previsões de lucro e receita no 4º trimestre

A Coca-Cola teve lucro líquido de US$ 2,195 bilhões no quarto trimestre de 2024, ou US$ 0,51 por ação, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 11. O resultado ficou acima do ganho de US$ 1,973 bilhão apurado no mesmo período de 2023.

Com ajustes, a gigante americana do setor de bebidas registrou lucro por ação de US$ 0,55 entre outubro e dezembro, resultado que ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,52.

A receita da Coca-Cola teve expansão anual de 6% no trimestre, a US$ 11,54 bilhões, também superando o consenso da FactSet, de US$ 10,68 bilhões.

Para 2025, a empresa prevê avanço de 2% a 3% no lucro ajustado por ação e aumento de 5% a 6% na receita orgânica.

Às 9h15 (de Brasília), a ação da Coca-Cola saltava 3,8% nos negócios do pré-mercado em Nova York.