Coca-Cola registra salto surpreendente em receita do 4º tri com preços altos e demanda estável

(Reuters) - A Coca-Cola registrou um aumento surpreendente na receita e superou as estimativas para o lucro do quarto trimestre, informou a empresa nesta terça-feira, em movimento impulsionado pelos preços mais altos e pela resiliência da demanda por seus refrigerantes.

A empresa tem se concentrado em capturar a demanda em mercados emergentes, como a Índia, e expandir seu portfólio na América do Norte para incluir marcas como a do leite Fairlife, bem como a da água com gás Topo Chico.

As parcerias com cadeias de fast-food em ofertas de refeições acessíveis, como o McDonald's, também impulsionaram as vendas.

Os volumes trimestrais aumentaram nos mercados globais da Coca-Cola pela primeira vez em 2024, com a América do Norte registrando um crescimento de 1% no quarto trimestre.

Ao mesmo tempo, os preços globais aumentaram 9% nos últimos três meses de 2024, após um salto de 10% no terceiro trimestre.

A Coca-Cola se beneficiou da demanda robusta por suas marcas de refrigerantes, como Fanta e Sprite, com os volumes aumentando 2% no segmento. Ele é responsável por cerca de dois terços dos volumes totais da empresa.

A receita líquida da Coca-Cola no quarto trimestre subiu 4,2%, para US$11,40 bilhões, enquanto os analistas esperavam uma queda de 2,47%, para US$10,68 bilhões, de acordo com dados da LSEG.

O lucro da empresa, de US$0,55 por ação, superou as estimativas de US$0,52.

A Coca-Cola espera um crescimento da receita de 5% a 6% para 2025, em comparação com um aumento de 12% em 2024. A previsão está no limite superior da meta de longo prazo de crescimento da receita da empresa, entre 4% e 6%.

(Por Juveria Tabassum em Bengaluru)