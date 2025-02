Chair do Fed vai ao Congresso dos EUA com bons dados em mãos, mas com incerteza crescente

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, inicia dois dias de audiências no Capitólio nesta terça-feira com a economia em torno do pleno emprego, a expectativa de que a inflação diminua e a intensa incerteza sobre como tudo isso se manterá sob as políticas comerciais e sobre outras questões do governo Trump.

Desde a última vez que Powell compareceu ao Congresso para uma de suas duas rodadas regulares de depoimentos, a eleição de Donald Trump levantou a possibilidade de sucessivas rodadas de tarifas, imigração menor e menos trabalhadores disponíveis na economia, além de mudanças potencialmente extensas na supervisão do setor financeiro.

Powell e outras autoridades do Fed sempre têm o cuidado de evitar julgamentos sobre a sensatez das ações do Executivo ou do Congresso, mantendo o foco em como a economia muda como resultado.

"O que temos agora é um mercado de trabalho bom. A economia está crescendo a uma taxa de 2% a 2,5%. A inflação diminuiu", disse Powell em uma coletiva de imprensa após a reunião de janeiro do Fed.

Mas "provavelmente há alguma incerteza elevada", dadas as mudanças nas políticas comerciais, de imigração, fiscais e regulatórias, disse Powell, com as autoridades do Fed dispostas a adiar novos cortes na taxa de juros até que fique claro como a economia se adaptará nos próximos meses.

"Não precisamos ter pressa para ajustar nossa postura de política monetária", disse Powell.

Powell levará essa mensagem ao Comitê Bancário do Senado em uma audiência que começa às 13h (horário de Brasília) e, em seguida, ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na quarta-feira.

Ambos os painéis estão agora sob o controle dos republicanos, com novos presidentes. Embora em seus quase sete anos como chair do Fed Powell tenha priorizado o desenvolvimento de laços estreitos com o Capitólio, haverá muitos questionamentos por parte dos senadores e representantes de ambos os partidos.

A inflação caiu e deve continuar caindo, mas algumas pesquisas recentes com consumidores mostraram que o público pode estar se tornando cético, um problema em particular para o Fed se isso continuar.

A possibilidade de tarifas elevadas sobre parceiros comerciais próximos, como México e Canadá, e sobre produtos industriais essenciais, como aço e alumínio, desencadeou um debate sobre as maneiras pelas quais esses impostos de importação causariam ou não uma inflação generalizada.

O governo ainda não apresentou um plano detalhado de impostos, gastos e desregulamentação, mas as próximas negociações sobre essas questões podem ter uma grande influência sobre o desempenho da economia.

Em sua reunião de janeiro, o Fed manteve a taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,5%, depois de cortar um ponto percentual inteiro nos três últimos encontros de 2024.

"Esperamos que Powell reitere em grande parte a mensagem da reunião de janeiro do Fomc de que, com uma economia forte, um mercado de trabalho sólido e um progresso irregular na inflação, o Fed não está com pressa", escreveram economistas do Deutsche Bank em uma prévia das audiências da semana.

"Os recentes anúncios de tarifas também reforçaram a necessidade de paciência, já que a incerteza e os riscos de inflação alta parecem mais elevados."

(Reportagem de Howard Schneider)