Chair do Fed se recusa a comentar sobre política tarifária

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, não quis comentar sobre as políticas tarifárias do governo Trump, mas reconheceu que há questões na frente comercial.

"Não é função do Fed fazer ou comentar sobre a política tarifária", mas sim levar em conta as novas políticas e reagir de acordo, disse Powell em um painel do Senado.

Ele acrescentou que "o argumento padrão para o livre comércio e tudo isso logicamente ainda faz sentido", disse Powell, acrescentando que "não funcionou muito bem quando temos um país muito grande que realmente não segue as regras".

(Reportagem de Michael S. Derby)