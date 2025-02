Carne suína/ABPA: exportação supera pela 1ª vez barreira de 100 mil t em janeiro

São Paulo, 11 - A exportação brasileira de carne suína alcançou 106 mil toneladas em janeiro, volume que supera em 6,4% o total embarcado no mesmo período do ano passado, com 99,6 mil toneladas. O resultado é o maior da série histórica para o mês de janeiro, e é a primeira vez que o setor registra volumes acima de 100 mil toneladas para o período, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A receita das exportações de carne suína atingiu US$ 238 milhões, saldo 19,6% superior ao total obtido em igual mês do ano passado, com US$ 199 milhões.Segundo a ABPA, a China foi o principal destino da carne suína brasileira no mês passado, com 19,8 mil toneladas importadas no período, saldo 14% menor em relação ao ano anterior. Em seguida estão Filipinas, com 19,5 mil toneladas (+58%), Hong Kong, com 9,5 mil toneladas (estável), Japão, com 8,1 mil toneladas (+87%), Chile, com 7,7 mil toneladas (-29%), Cingapura, com 6,5 mil toneladas (+26%), Estados Unidos, 4,7 mil toneladas (-9%), Argentina, com 4,4 mil toneladas (+379%), Uruguai, com 3,7 mil toneladas (+1%), Costa do Marfim, com 3,3 mil toneladas (+103%) e Vietnã, com 2,8 mil toneladas (+127%).O presidente da ABPA, Ricardo Santin, disse em comunicado que "os mercados da Ásia, liderados pelas Filipinas, estão ampliando a presença entre os principais destinos das exportações brasileiras, sustentando as tendências positivas e de maior capilaridade de mercados registradas desde o segundo semestre do ano passado".Principal Estado exportador, Santa Catarina exportou em janeiro 57,9 mil toneladas, volume 4,4% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. Em seguida estão o Rio Grande do Sul, com 21,5 mil toneladas (+1,7%), Paraná, com 13,1 mil toneladas (+20,5%), Minas Gerais, com 3,4 mil toneladas (+84%) e Mato Grosso, com 3,3 mil toneladas (+26,9%).